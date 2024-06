Diretamente da Alemanha para os Time Out Markets Lisboa e Porto, todos os jogos do Europeu têm transmissão assegurada – no food hall do mercado da capital e na praça exterior do novo mercado da Invicta, em dois ecrãs gigantes e com a boa companhia do costume: os petiscos e bebidas dos melhores chefs e restaurantes. Com o apoio da Coca-Cola e da Aperol.



Apesar de o Europeu se realizar a uns bons milhares de quilómetros de distância de Portugal, este evento vai ser vivido no Time Out Market de forma entusiástica, já que claques de diferentes nacionalidades é coisa que nunca falta por aqui. Por semana, no mercado em Lisboa, costumam passar cerca de 66 nacionalidades diferentes. E no recém-inaugurado Time Out Market Porto, a diversidade também promete.



O jogo de abertura está marcado para o dia 14 de Junho, em Munique, com um Alemanha-Escócia, enquanto que a grande final ocorrerá no dia 14 de Julho, em Berlim – mas o melhor sítio para ver os jogos é no Time Out Market, com a melhor bebida e comida para acompanhar. A entrada é livre.

Petiscos para acompanhar

No Time Out Market Porto:

João Saramago

Cogumelos panados

Fava Tonka

Os cogumelos panados, molho teriaki e amendoim são uma das entradas do vegetariano Fava Tonka, uma excelente opção para partilhar e petiscar. Para quem gostar mesmo muito de cogumelos, também é obrigatório provar a tosta de cogumelos à Bairrada.

Croquete de arroz de pato

Chef Ricardo Costa

Há lá melhor petisco para ver um jogo de futebol do que croquetes. No caso dos do chef Ricardo Costa, só há um problema: vêm em conjuntos de 2. Vai ser preciso pedir mais do que uma dose para aguentar a adrenalina.

Cone ou tábua de queijos

Tábua Rasa

Se há sítio que leva a sério o conceito de petiscar é o Tábua Rasa. Os melhores queijos e enchidos nacionais são servidos em práticos cones ou em tábuas. A acrescentar a estes petiscos há também conservas de marca própria. E tudo fica melhor com um copo de vinho tinto ou branco de produtores nacionais e selo Tábua Rasa.

No Time Out Market Lisboa:

DR

Tábua mista

Manteigaria Silva

É a primeira coisa que aterra numa boa mesa portuguesa, em casa ou em qualquer restaurante que se preze. Uma tábua de queijos e presuntos é o melhor cartão de visita e o melhor quebra-gelo que pode existir. Por isso, as tábuas da Manteigaria Silva são a nossa proposta para ver um jogo de futebol.

Ravioli fritti

Libertà Pasta Bar

São raviólis caseiros recheados com mozzarella e depois fritos com um tempero salgado secreto. O queijo fica derretido por dentro e crocante por fora. Excelente combinação de sabores que melhoram quando acompanhados com a bebida certa.

Saladinha de Polvo

Chef Henrique Sá Pessoa

A cozinha portuguesa é feita de pratos simples, mas muito saborosos. Este é um deles, onde convivem um tenro polvo, tomate e coentros, numa combinação perfeita de sabores para acompanhar com pão torrado e uma imperial.

