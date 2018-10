A aplicação Google Lens está aí para nos facilitar (ainda mais) a vida: basta apontar a câmara do telemóvel para um monumento, um objecto ou um animal para o identificar.

O que temos à frente do nariz é muitas vezes uma incógnita: que planta é esta, que edifício é aquele, onde é que compraste essa camisa? A Google anda há 20 anos a facilitar-nos a vida (ou a tornar-nos o cérebro preguiçoso, se incorporarmos o Velho do Restelo) e está pronta para fazer ainda mais feliz aquele tipo de curioso que não descansa enquanto não encontra respostas – do que anda à procura, do que não sabe ou do que não se lembra.

Lançada em 2017 para os Pixel, o Google Lens foi recentemente incorporada na câmara de smartphones de mais de dez fabricantes e a aplicação disponibilizada na Google Play Store para os demais utilizadores de Android. Os donos de iPhones também podem usar a funcionalidade, numa versão menos prática, através de um outra app – a Google Fotos.

O que o Lens faz é um reconhecimento imediato do que pomos à frente da lente. Funciona como se fossemos tirar uma fotografia: basta apontar para um monumento ou um restaurante para sabermos as informações que o motor de busca tem sobre eles. Não é preciso digitar nada. O que, aliás, é uma das grandes vantagens da app: aponta-se para uma ementa e mostra-nos imagens dos pratos; aponta-se para uma senha wi-fi e estamos ligados; aponta-se para um cartão de visita e temos um novo contacto no telemóvel; aponta-se para o cartaz de um evento e ele passa para a agenda.

A aplicação funciona com inteligência artificial, machine learning e visão computacional da Google, o que lhe permite fazer acrobacias tecnológicas ainda mais impressionantes. Seja identificar a espécie – e até a raça! – de animais e plantas (para não voltar a confundir um jacarandá com uma olaia nos seus passeios por Lisboa), identificar um quadro num museu ou para ajudar nas compras: o Lens busca online objectos de decoração e peças de vestuário semelhantes às que temos à frente, para cada um se emperiquitar a gosto sem perder muito tempo à procura.

