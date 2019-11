Vera Moura é a nova directora da Time Out Lisboa

A nova direcção editorial da revista toma posse a 28 de Novembro.

Vera Moura vai liderar a direcção editorial da Time Out Lisboa. Hugo Torres será o subdirector. A nova equipa entra em funções a 28 de Novembro.

Na Time Out Lisboa desde 2015, vinda da revista Sábado, Vera Moura começou por ser editora executiva. Em 2017, passou a integrar a direcção editorial e desde Junho que tem assumido, em parceria com Sara Sanz Pinto, a direcção interina da revista.

Hugo Torres está na Time Out Lisboa desde 2018, depois de quase oito anos no Público, tendo ocupado até agora o cargo de editor executivo. O jornalista passou ainda por A Bola. Com esta mudança, Cláudia Lima Carvalho sobe a editora executiva – um cargo que passa a ter um foco no digital.



“A Vera Moura é sofisticada, cosmopolita, e conhece a Time Out como ninguém – a revista, o digital e o Time Out Market. É uma escolha fácil, natural. A Vera garante continuidade juntamente com o Hugo Torres, que empresta seriedade e compromisso ao projecto”, diz o director-geral da Time Out Portugal, Duarte Vicente. “Não precisamos de procurar alternativas fora da redacção quando temos tão bons profissionais aqui dentro.”

“Conheço bem os cantos à casa, mas Lisboa tem mudado muito nos últimos anos – e a Time Out deve mudar com ela, sem nunca perder a irreverência, a graça e o olhar atento e cuidado sobre a cidade”, afirma Vera Moura, que é a primeira mulher a liderar a Time Out Lisboa. Algo que já acontece na Time Out Porto, dirigida por Mariana Morais Pinheiro.

Publicada originalmente em Londres, desde o Verão de 1968, a Time Out é hoje uma marca global de media e lazer que influencia o que dezenas de milhões de pessoas fazem, comem e bebem em todo o mundo. Está presente em 327 cidades de 58 países.

Em 2014, a equipa de Lisboa deu um passo decisivo na transformação do negócio de toda a marca, quando criou o Time Out Market no Mercado da Ribeira. A ideia, reunir o melhor da cidade debaixo do mesmo tecto, foi tão bem-sucedida que o grupo decidiu replicá-la noutros pontos do planeta. Este ano abriram mais cinco mercados: em Miami, Nova Iorque, Boston, Chicago e Montreal. Até 2022, estão previstos outros três: Dubai, Londres e Praga. O Time Out Market de Lisboa recebe anualmente 3,9 milhões de visitantes.

“Mas não queremos ficar por aí. A Time Out Lisboa continua a crescer. No digital, sob a direcção de Steffany Casanova, temos uma das melhores taxas de crescimento de todo o grupo. E queremos melhorar ainda mais a nossa proposta”, sublinha Duarte Vicente. “E ainda este ano criámos o Time Out Atelier, um gabinete de custom publishing e projectos especiais dirigido por João Pedro Oliveira, para fazer face a inúmeros novos desafios. Estamos a reforçar a nossa posição como publicação de lazer e lifestyle de referência, tanto para locais como para estrangeiros, através das nossas edições Visitors. Só garantindo a qualidade e a curadoria, que é a marca da Time Out, nos conseguimos diferenciar e conquistar a confiança dos nossos leitores.”

