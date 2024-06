Verão começa com chuva, mas no fim-de-semana o calor vai apertar

As temperaturas vão baixar até sexta-feira. No fim-de-semana, voltam a subir, com um pico de calor na segunda-feira seguinte.

O Verão chega oficialmente na próxima quinta-feira, 20 de Junho, mas as temperaturas só voltam a subir no fim-de-semana, mesmo a tempo de ir para a praia apanhar banhos de sol. Até lá, conte com chuva, ainda que fraca, e algum frio na região de Lisboa.

O céu cinzento mostra-se já esta segunda-feira, 17 de Junho. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê “períodos de chuva fraca ou chuvisco a partir do final da tarde”, que na terça, dia 18, vão passar gradualmente a “regime de aguaceiros”, ainda que em geral fracos, e se mantém até quinta, dia 20.

Já as temperaturas, que até sexta-feira andam entre os 21º e os 23º em Lisboa, voltam a subir no sábado, para os 27º, dois dias depois do início do Verão. No domingo, a mínima é de 17º e a máxima de 29º, mas é na segunda-feira, 24 de Junho, que teremos o dia de maior calor, com 31º.

