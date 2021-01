‘Verde Vintage’, uma exposição para ver na Casa das Conchas

São seis retratos de 70x40 cm, do fotógrafo Ângelo Fernandes, expostos na Casa das Conchas, loja de artigos vintage de que é proprietário conjuntamente com a sua mulher, Cristina Fernandes. A exposição é promovida pelo projecto sócio-ambiental Trepadeira, uma iniciativa da associação Cabelos Brancos.

Os retratados são moradores do eixo constituído pelas ruas de São José e Santa Marta e das várias travessas que dali partem, colina acima – "as traseiras da Avenida da Liberdade", como lhe chamam, por ser uma zona que tanto contrasta com a grandiosidade da Avenida.

Em todas as fotos sobressai o elemento vegetal, seja sob a forma de legumes, ou de plantas ornamentais ou árvores – é o “Verde” do título da exposição, o verde que dizem faltar à cidade, e que tanta falta fez às pessoas durante o confinamento.

Mariana Valle Lima Exposição Verde Vintage na Casa das Conchas

A outra vertente deste “manifesto artístico” aparece também no nome da exposição: o vintage. O vintage dos objectos, que não devem ser descartados, que podem ser reciclados e restaurados, em nome da sustentabilidade ambiental (e da beleza do mundo, acrescentamos nós). Precisamente o que Cristina Fernandes faz na Casa das Conchas: a par das peças vintage, tem outras, que ela própria restaurou e reinventou, dando-lhes uma nova vida.

E há também o vintage humano, as pessoas mais velhas, um vintage que tende a ser desvalorizado e menorizado. “A vida sem prazos de validade” é o lema que se pode ler no Facebook da associação Cabelos Brancos, que pretende promover a intergeracionalidade e a reflexão sobre o envelhecimento “de uma forma inovadora e alternativa”, estendendo-se a todas as idades e culturas, como com esta exposição em parceria com a Casa das Conchas. O projecto teve, entre outros, o apoio da Junta de Freguesia de Santo António e da Câmara Municipal de Lisboa. Todos os objectos são da Casa das Conchas e a composição botânica é da revista Jardins.

Agora que já sabe ao que vem a exposição "Verde Vintage", só falta mesmo o melhor: ir ver as fotografias. Apresse-se porque a exposição teve a duração encurtada devido ao novo confinamento, mas vale bem a visita.

Casa das Conchas. Rua de Santa Marta, 19 B (Avenida). Seg-Sex 10.00-19.00. Entrada livre.

