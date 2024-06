Verdi, dança contemporânea e batucadeiras. Vem aí o Festival ao Largo

Chegou aquela altura do ano em que, quem não tem mais nada para fazer, pega em si e vai guardar lugar para os espectáculos nocturnos que acontecem em frente ao São Carlos. O Festival ao Largo arranca 11 de Julho para 19 dias de programação musical erudita gratuita e ao ar livre.

O espectáculo de abertura, que se repete nos dois dias seguintes, sempre às 22.00, fica a cargo da Companhia Nacional de Bailado. Sinfonia dos Salmos, com coreografia de Vasco Wellenkamp, e Minus 16, de Ohad Naharin, são as peças escolhidas para subir ao palco, montado em pleno Largo de São Carlos.

A Orquestra Gulbenkian sobe ao palco dos dias 16 e 17 de Julho, às 21.30. O espectáculo chama-se De Joly a Ravel e percorre peças de Joly Braga Santos, Manuel de Falla, Luís de Freitas Branco e Maurice Ravel. A direcção musical é de Pedro Amaral.

Nos dias 19, 20, 26 e 27, há Orquestra Sinfónica Portuguesa com o Coro do Teatro Nacional de São Carlos, sempre às 21.30. No primeiro fim-de-semana, o serão é dedicado aos Jovens Talentos, num concerto que juntará estes dois pesos pesados a "um grupo de jovens solistas instrumentais e vocais num variado programa que conglomerará ópera, música de concerto, musical, bailado, zarzuela". O fim-de-semana seguinte fica reservado a Cavalleria rusticana, ópera em um único acto, do italiano Pietro Mascagni.

Nas Noites Verdi, outra das atracções do programa deste ano, serão projectadas três grandes óperas do mestre italiano: La Traviata (14), Il Trovatore (21) e Nabucco (28), sempre às 21.30.

Nos dias 13, 20 e 27, pelas 10.00, as actividades são dirigidas às famílias. A 23 e 24 de Julho, conte com um espectáculo do Ketuk Quartet e das Batucadeiras das Olaias. O espectáculo Músicas do Mundo tem início às 21.30. Nos dois últimos dias do festival, as atenções desviam-se para os Estúdios Victor Córdon, num programa dedicado a jovens bailarinas e bailarinos. É às 22.00. Pode consultar toda a programação no site do festival.

Largo de São Carlos (Chiado). 11 Jul-1 Ago. Entrada livre

