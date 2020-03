Viajar até uma sala de jogos arcade em Tóquio? Sim, no Oeiras Parque

A cultura dos videojogos começou faz tempo, e o Nostalgica – Museu de Videojogos faz o favor de levar os fãs mais ávidos ao jurássico do entretenimento electrónico. Entre 28 de Março e 11 de Abril, fica responsável pelo pop up Tokyo Arcade Experience, que leva ao Oeiras Parque uma experiência de jogos arcade e realidade virtual.

Durante duas semanas, o Nostalgica transporta parte da sua colecção para o Oeiras Parque para recriar uma sala de jogos muito ao estilo japonês. “A luz, a cor e os clássicos videojogos vão estar inseridos num ambiente muito festivo e divertido”, destaca a organização.

Além das clássicas máquinas arcade e de pinball, haverá uma zona com experiências de realidade virtual para todas as idades. Todos os dias, entre as 11.00 e as 19.00, qualquer um poderá experimentar a Tokyo Arcade Experience sem ter de pagar por isso.

O Nostalgica dedica-se aos jogos de vídeo e tem como missão levar os mais geeks numa viagem no tempo pelos arcades, computadores, consolas antigas e por uma extensa biblioteca de videojogos. Em breve, vão ter um novo espaço e, ainda que até lá o museu não esteja aberto ao público, pode pedir com jeitinho se estiver cheio de curiosidade.

Oeiras Parque. Av. António Bernardo Cabral de Macedo. 28 Março a 11 de Abril 11.00-19.00. Gratuito.

