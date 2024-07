Viaje até à pré-história ou ao império romano com estas visitas em Sintra

Há três visitas guiadas para comemorar o Dia Internacional da Arqueologia, 24 de Julho, e dar a conhecer o património pré-histórico, romano e islâmico do concelho de Sintra. As duas primeiras visitas são já no próximo fim-de-semana, às 10.00. A outra é a 24 de Julho, quarta-feira, no mesmo horário. As três visitas são de participação gratuita, mas com inscrição obrigatória através do telefone 21 923 8608 ou do e-mail dcul.arqueologia@cm-sintra.pt.

Na primeira visita vai ficar a conhecer o monumento funerário do Monge, chamado de tholos do Monge, e uma outra estrutura funerária megalítica, conhecida como anta de Adrenunes (na fotografia). Além do óbvio interesse desta visita conduzida por arqueólogos, o trilho a percorrer é particularmente bonito.

A segunda visita é ao sítio arqueológico do Alto da Vigia, nas imediações da Praia das Maçãs. Tal é o interesse, que D. Manuel se deslocou ao local em Agosto de 1505 para ver as estranhas aras encontradas pelos operários quando construíam uma fortificação. Francisco de Holanda, em 1540, desenhou o que se encontrava no local. As escavações arqueológicas de 2008, em busca do santuário romano que sabiam ali ter existido, acabaram por encontrar um ribat, ou seja, um posto de defesa da costa e de recolhimento espiritual islâmico. Reutilizada nessa estrutura estava uma ara romana, que dizia Sol e Oceano na primeira linha, confirmando a existência de um raro santuário dedicado ao deus Oceano, ao Sol e à Lua.

As peças descobertas podem ser vistas na exposição “Onde o Sol se apaga no Oceano – O Santuário mais ocidental do Império Romano!”, no Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas, com entrada gratuita e uma visita guiada que não deve perder por nada.

E é mesmo ao lado do Museu de Odrinhas que se faz a terceira visita, a 24 de Julho, Dia Internacional da Arqueologia: a poucas centenas de metros está o conjunto megalítico da Barreira, com cerca de 24 menires, de formas e tamanhos diversos, e meio encobertos pela vegetação.

20, 21, 24 (Sáb, Dom, Qua) Jul. Visitas de participação gratuita, mas com inscrição obrigatória através do telefone 21 923 8608 ou do mail dcul.arqueologia@cm-sintra.pt

