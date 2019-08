Viaje até ao século XVIII com a Feira Setecentista de Queluz

No próximo mês, poderá conversar com marquesas emplumadas e marialvas sobre as novidades da corte e das grandiosas festas reais, na Feira Setecentista de Queluz. O programa de três dias tem entrada livre e é dedicado aos jardins, espaço de divertimento e lazer desta época.

Se gostava de viajar até ao século das luzes, não pode perder o regresso da Feira Setecentista de Queluz ao largo fronteiro ao Palácio Nacional de Queluz. Entre 5 e 8 de Setembro, a animação é assegurada pela Câmara dos Ofícios, com a recriação de um ambiente setecentista, época em que os seus jardins eram espaço de lazer da corte portuguesa. Nesta edição, destaca-se o Jardim de Malta, recentemente alvo de restauro e recuperação do seu desenho original, da autoria do arquitecto Jean Baptiste Robillion.

Durante os três dias de feira, que arranca a 5 de Setembro, pelas 17.00, o programa contempla espectáculos de dança, música, teatro, malabarismos, robertos e a habitual recriação de episódios da época, como as zaragatas entre alcoviteiras, os duelos de espadachim e os jogos tradicionais. No fim-de-semana, 7 e 8 de Setembro, poderá ainda assistir a uma peça de Teatro de Papel, no Teatrinho da Pousada D. Maria I, ou às peças do teatro de D. Roberto.

A feira conta também com a presença de convidados de várias regiões do país e do estrangeiro, que trazem até Queluz uma grande variedade de produtos, desde artesanato às especialidades de gastronomia e doçaria típica da época.

Largo fronteiro ao Palácio Nacional de Queluz. Qui-Sex 17.00-00.00, Sáb 13.00-00.00 e Dom 13.00-23.00. Entrada livre.

+ Festival de Sintra regressa em Setembro para dar música clássica ao concelho