Festival de Sintra regressa em Setembro para dar música clássica ao concelho

O Festival Internacional de Música de Sintra regressa em Setembro, prolongando-se até Outubro, com orquestras, coros e artistas, em concertos por diferentes locais do concelho, como o Centro Cultural Olga Cadaval, o Palácio Nacional de Queluz e a Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia de Belas. “Da Corte às Ruas” é o tema da edição deste ano, que celebra os velhos e novos mundos da música clássica.

A 54.ª edição do Festival de Sintra “Da Corte às Ruas” arranca a 6 de Setembro, pelas 21.30, no Centro Olga Cadaval. Ao palco subirá o pianista Nelson Freire, o maestro Raphael Oleg e a Orquestra Gulbenkian, com o concerto para piano de Edvard Grieg e a 7.ª Sinfonia de Dvorák. Mas há mais artistas, coros e orquestras para ouvir até 1 de Outubro.

“A música foi sempre uma parte importante do quotidiano das comunidades na Europa moderna, numa comunicação constante entre a Corte, a Igreja e o espaço popular", lê-se na apresentação do certame. “Dos palácios e dos salões da burguesia, pela ópera e pelas igrejas, a inspiração criativa apropriou-se indiscriminadamente dos estilos, que se alastraram aos teatros, bairros populares e à música doméstica, numa recriação contínua em vasos comunicantes.”

Depois do concerto de abertura, segue-se – a 7 de Setembro, pelas 18.00 – um concerto da Orquestra Académica Filarmónica Portuguesa, com a pianista Kristina Miller e o maestro Osvaldo Ferreira, no espaço da Associação Filarmónica União Assaforense. Na semana seguinte, a 12 de Setembro, o festival regressa ao Centro Olga Cadaval com a primeira audição moderna de “Matuttini dei Morte”, do compositor João Domingos Bomtempo. No palco, estará a Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional São Carlos.

O programa prossegue com mais de uma semana de concertos, no Centro Olga Cadaval (dias 15 e 21 de Setembro e 1 de Outubro, às 21.30; e dia 28 de Setembro, às 18.00), na Igreja de Belas (dia 13 de Setembro, às 21.30), na Igreja de Montelavar (dia 14 de Setembro, às 21.30), no Palácio Nacional de Queluz (dias 15 e 29 de Setembro, às 18.00; e dias 18, 20, 24 e 27 de Setembro, às 21.30) e Palácio Nacional de Sintra (dia 15 de Setembro, às 21.30).

Entre as muitas propostas musicais, destaca-se, por exemplo, o espectáculo “Summer Sunday” (dia 28), que aborda a defesa do ambiente e do bem-estar do meio rural, e contará com o pianista Mário Laginha, o Coro Allegro (Sintra), o coro infantil Voci (Sintra) e os solistas Joana Seara (soprano), Marco Alves dos Santos (tenor) e Hugo Oliveira (barítono).

Os bilhetes (10€-15€) para os vários concertos, em diferentes espaços do concelho de Sintra, já estão disponíveis na Ticketline.

