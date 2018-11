Viaje pela Índia com a 6ª edição do Lisbon Yoga Festival

Se procura um estilo de vida mais activo, dinâmico e saudável, reserve o fim de semana de 17 e 18 de Novembro para praticar yoga, bebericar o tchai, ou dançar bollywood de sari no Lisbon Yoga Festival. Este ano, a 6ª edição do festival tem como tema central uma viagem espiritual à Índia.

Dia 17 e 18 de Novembro, a Escola Secundária Padre António Vieira, em Alvalade, receberá todos os interessados na prática, com um ambiente leve e descontraído repleto de momentos dedicados à cultura indiana e ao yoga.

O programa das festas tem mais de 60 actividades, grande parte a decorrer em simultâneo ao longo dos dois dias. Do yogi mais experiente ao principiante mais enferrujado, estão todos convidados para se juntarem a um sacerdote hindu e aos melhores professores nacionais e internacionais para aprender mais sobre esta modalidade e as suas raízes.

No recinto, para além de um mercado onde poderá adquirir mandalas, saris, e todo o tipo de produtos e especiarias indianas, vai encontrar workshops de massagem, aulas de hatha, iyengar e acroyoga, e ainda uma sessão de yoga acompanhada de música clássica ao vivo (dia 17, 10.00).

Os amantes da gastronomia também poderão aprender: para além das iguarias vegetarianas e veganas ao seu dispor na área de alimentação, poderá participar na oficina de culinária ayurvédica (dia 17, 16.00) ou no workshop de indian street food (dia 18, 12.00).

Porém, se veio só para relaxar o corpo e a mente não deixe de assistir ao concerto meditativo de didgeridoo e canto clássico indiano por Tiago Francisquinho e Ishatar Bakhtali (dia 18, 18.00).

O programa inclui ainda várias palestras e testemunhos sobre a Índia, a prática do yoga e meditação.

O Lisbon Yoga Festival, que teve a sua primeira edição em 2014, espera reunir este ano mais de mil participantes, entre público, organização e professores.

Vale a pena levar os miúdos atrás, visto que há aulas de yoga para bebés e crianças e ainda sessões em família.

Com excepção das crianças até aos 12 anos, para quem o festival é gratuito, as reservas são feitas através do site oficial e têm um valor de 15€ para o bilhete diário e 24€ para os dois dias. O pagamento é feito à entrada do festival e os bilhetes permitem acesso a todas as actividades e espaços.

Consulte a programação completa aqui.

Texto editado por Cláudia Lima Carvalho

+ Os melhores sítios para praticar yoga em Lisboa