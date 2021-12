Vida de Nina Simone chega ao palco do D. Maria II em Janeiro

A cantora e pianista Nina Simone nasceu em 1933, nos Estados Unidos da América, e morreu 70 anos depois, em França, numa quase total solidão. Com texto e encenação do francês David Geselson e uma equipa composta por artistas afro-americanos e franceses, O Silêncio e o Medo dá vida a uma ficção inspirada na História, com letra maiúscula, de Nina Simone. A estreia nacional está marcada para Janeiro, com três apresentações únicas, entre os dias 6 e 8.

Depois de se ter apresentado no D. Maria II em 2019, com Doreen, David Geselson regressa a Lisboa com um espectáculo sobre Nina Simone, falado em francês e inglês, com legendas em português. Tetraneta de um nativo americano casado com uma escrava negra africana, a cantora e pianista norte-americana não só é a herdeira de uma parte da história dos EUA como carrega consigo quatro séculos de história colonial. “Como diferentes facetas de uma pedra que nunca pode ser abraçada num único olhar, pode dar-se que este espectáculo transcenda os medos e silêncios da História e ofereça um espaço partilhado para nos reconhecermos individual e coletivamente”, lê-se em comunicado.

Após a estreia de O Silêncio e O Medo, a Sala Garrett irá acolher a estreia continental de Ilhas, a nova criação do Teatro Meridional. Com encenação de Miguel Seabra, o espectáculo, que subirá a palco de 13 a 23 de Janeiro, mergulha nas idiossincrasias do arquipélago dos Açores, revelando as linguagens gestual, plástica e musical como os principais veículos de expressão.

Na mesma semana, com estreia marcada para dia 12, chega à Sala Estúdio Engolir Sapos, um espectáculo da companhia Amarelo Silvestre, integrado no Festival Amostra. Destinado a escolas e famílias, conta com encenação de Rafaela Santos e reflecte sobre preconceitos, nomeadamente o preconceito contra a comunidade cigana.

Teatro Nacional D. Maria II, Praça Dom Pedro IV. O Silêncio e o Medo: 6-8 de Janeiro. Qui-Sáb 19.00. 6,75€-12€

