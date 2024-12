Videovigilância chega ao Cais do Sodré, Baixa e Campo das Cebolas em 2025

Em Outubro do ano passado, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Carlos Moedas, anunciava que seriam instaladas 97 câmaras de videovigilância no Cais do Sodré, nos Restauradores, na Ribeira das Naus e no Campo das Cebolas em 2024. A promessa não se concretizou, mas, esta quinta-feira, 5 de Dezembro, o vice-presidente Filipe Anacoreta Correia deu conta de que o plano não está esquecido, anunciando a implementação da medida a partir de Janeiro, como noticiou a agência Lusa.

A operação começa no Cais do Sodré e no Campo das Cebolas, que vão receber, respectivamente, 30 e 32 câmaras em Janeiro. Para mais tarde, em Julho, fica prometida a instalação de 17 câmaras nos Restauradores e 20 na Ribeira das Naus. No total, serão 99 equipamentos.

Com o tema da segurança na ordem do dia, a instalação de câmaras de videovigilância tem sido uma reivindicação de vários agentes da cidade, de presidentes de junta a comerciantes, embora esteja longe de ser uma opção consensual. Em Lisboa, “apenas foram instaladas sete câmaras, das 216 prometidas", dizia em Outubro à Time Out a presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, Carla Madeira, a propósito do acumular de relatos insegurança na zona do Cais do Sodré. "Quando as câmaras foram introduzidas no Bairro Alto, isso fez muita diferença", acrescentou.

Mas há também quem defenda que a segurança de uma cidade passa mais pelo facto de ser habitada e vivida, como explicou neste artigo Lutz Leichsenring , membro da Clubcommission Berlin, uma organização que representa mais de 350 clubes, promotores e instituições culturais na capital alemã.

