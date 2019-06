Vieira da Silva em Festa: visitas, concertos, cinema e videomapping

A celebrar 25 anos da abertura ao público, o Museu Arpad-Szenes Vieira da Silva tem um dia inteirinho dedicado aos festejos: o Vieira da Silva em Festa acontece quinta-feira, dia 13, e conta com uma feira, visitas, concertos e até um espectáculo de videomapping. Tudo a saltitar entre o museu, a Casa-Atelier e o Jardim das Amoreiras.

As celebrações arrancam com uma feira do livro de arte, entre as 10.00 e as 18.30, para rechear as prateleiras lá de casa. Ainda durante a manhã, pode aventurar-se nas visitas guiadas pelas exposições “A Metade do Céu”, Olhares Mútuos” e “O jardim-bosque” (11.00, 14.00 e 17.00). Se for em família, coisa que deve fazer, há pinturas faciais para os gaiatos no jardim, entre as 10.30 e as 12.30.

À tarde continue a empreitada e assista ao filme Correspondências, às 15.30, um filme-ensaio onde a realizadora Rita Azevedo Gomes encena a correspondência de 20 anos entre dois amigos: Sophia de Mello Breyner Andresen e Jorge de Sena. Às 19.00, faça-se silêncio para o concerto dos jovens solistas da Orquestra Metropolitana no auditório do Museu.

O ponto alto da festa acontece às 21.30, com um espectáculo de videomapping na fachada do museu e no Jardim das Amoreiras. As animações são da autoria de Oskar & Gaspar, um colectivo de artistas visuais, e têm banda sonora de Rodrigo Leão. Concilia a arte e as obras no sentido mais clássico com uma vertente digital, permitindo aos espectadores uma aproximação à arte através de uma experiência única de cor, texturas e som.

Para ajudar à festa há petiscos na pastelaria saudável Sam, a cafetaria do museu.

Praça das Amoreiras, 56-58. Qui 10.00-22.00. Entrada livre.

