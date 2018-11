Vila Natal de Cascais regressa em Dezembro, mas bilhetes já estão à venda

Em dois anos de evento receberam mais de 100 mil visitantes, o suficiente para repetirem a dose. O Cascais Christmas Village volta a instalar-se no Parque Marechal Carmona entre 6 de Dezembro e 1 de Janeiro e traz tudo aquilo que o Natal pede: renas, uma árvore gigante e um Pai Natal à antiga.

O Natal é quando um homem quiser e todo este tipo de clichés são aceitáveis na quadra natalícia. Um, dois, três... São 26 dias que apalpam terreno para o Natal, passam a quadra e estendem-se até ao primeiro dia de 2019. Nesta edição o parque embarca numa Viagem À Magia do Natal, uma temática que cruza o universo do velhinho das barbas com o imaginário do presépio.

Uma especial chamada de atenção às crianças, aquelas que, certamente, vão viver a Christmas Village ao máximo. Desde a recriação da Casa do Pai Natal – com um exemplar digno de anúncio da Coca Cola – ao Bosque Encantado onde vão estar renas verdadeiras. Sem esquecer o carrossel de Natal, um clássico já, e a pista de gelo.

E ainda que o evento seja o mundo encantado para os mais pequenos, os adultos terão todo um mercado de Natal e uma ou outra barraquinha com comifa.

Apesar de ainda faltar um mês para a Vila Natal de Cascais ganhar vida, a corrida aos bilhetes há começou – pode comprá-los aqui. As crianças até aos 2 anos não pagam, dos 3 aos 11 anos o bilhete fica a 6€ e a partir daí sobe para 7€. Há passes para quem quiser poupar uns trocos: quatro bilhetes 24€, cinco ficam a 30€ e seis fica a 36€.

A Christmas Village encerra apenas a 10 de Dezembro.

Parque Marechal Carmona. Dias 6, 7, 11, 12, 13 e 14 10.00-19.00; Dias 8, 9, 15 a 23 e 26 a 30 11.00-20.00; dias 24 e 31 11.00-17.00 e dias 25 e 1 de Janeiro 2019 14.00-20.00.

