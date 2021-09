Village Underground reabre na madrugada de quinta para sexta

Chegou o momento de vingarmos as saudades das pistas de dança. Depois de 18 meses encerrado, o clube do Village Underground volta a abrir portas à meia-noite e um minuto desta sexta-feira, dia 1 de Outubro, com uma festa que se prolonga até de madrugada.

Quem actua na primeira noite desde o fecho das portas por causa da pandemia é o próprio host do espaço, Gustavo Rodrigues, até às 06.00. Há pista de dança e não são necessárias máscaras, mas é obrigatório apresentar certificado digital (com vacinação ou testagem em dia).

Este é o programa para a madrugada de quinta para sexta-feira, mas o plano das festas no Village Underground já está definido para o fim-de-semana que se aproxima. Na noite de sexta a dança continua com King Kami, DJ Caring e Wrong Island (back to back), e no sábado com John-E e Caroline Lethô. Também já há programação para segunda-feira com as actuações de Chima Hiro, Early Jacker e 2old4school.

A animação ao final do dia continua com os DJ sets na esplanada. Na sexta-feira há DJ Faria e no sábado há NelAssassin.

A entrada na esplanada é gratuita, mas entrar no clube tem um custo de 10€ consumíveis.

Village Underground. Sex 00.01-06.00. 10€.



