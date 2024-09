Vinhos alentejanos com estreia no Museu do Tesouro Real

O Museu do Tesouro Real, em Lisboa, dá palco ao “Tesouros do Alentejo” no dia 25 de Outubro. O evento dedicado aos vinhos alentejanos, com início marcado para as 20.00, terá como anfitriões 15 grandes vinhos da região.

Durante quatro horas de muitas surpresas, o “Tesouros do Alentejo”, com a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, vai contar com a presença de Branko, um dos mais reconhecidos DJs e produtores do mundo. Haverá ainda lugar para uma performance de Cante Alentejano com o emblemático concerto Candlelight, um evento Fever Original. Tudo isto, acontece num local em volta de uma caixa dourada, um dos mais fortes e maiores cofres do mundo.

Os bilhetes já estão à venda, no site da 3cket, por 96€. A partir de Outubro, o preço sobe para o valor de 120€.

Museu do Tesouro Real, Lisboa. 25 Out, Sex 20.00. 96€-120€

+ Tomate como entrada, prato e sobremesa? Sim, domingo no Beato