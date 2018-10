Vintage Festival: viagem ao passado com pin-ups e rockabilly

A máquina do tempo está ligada entre esta quarta-feira, 3, e domingo, 7, para o levar até ao passado. O Vintage Festival instala-se na FIL por esses dias para ser uma montra de todo o universo vintage que possa imaginar, dos cabelos e fatiotas aos carros e bicicletas.

Imagine-se a ser pin up por um dia, ou a cortar o cabelo na Barbearia Belarmino no meio de outras centenas de pessoas que passam para correr todas as bancas do pavilhão 4 da FIL. Máquinas de escrever antigas, máquinas de jogo, móveis recuperados, roupa e acessórios de época são algumas das aquisições que poderá fazer para renovar a artilharia lá em casa.

Noutras andanças, e por tão vintage que se assume, o festival terá um espaço Elvis, um palco dedicado à actuações musicais que o vão fazer reviver clássicos do rock and roll dos anos 50 e 60.

Num outro stand dedicado à televisão e rádio, os visitantes do Vintage Festival vão poder ter a experiência de serem locutores por uns minutos ao lado de figuras como Nuno Markl ou Júlio Isidro.

Feira Internacional de Lisboa. Rua do Bojador. Qua-Sáb 15.00-22.00 e Dom 15.00-20.00.

+ Roteiro vintage em Lisboa