Visita guiada em Lisboa é uma das experiências mais procuradas pelos viajantes segundo o TripAdvisor

A plataforma de viagens TripAdvisor já anunciou as experiências mais procuradas pelos viajantes no âmbito dos prémios Travelers’ Choice. Há duas propostas portuguesas neste top e uma delas é na capital.

Fazer um safari de camelo nas dunas vermelhas do deserto de Lahbab, no Dubai, seguido de um churrasco nocturno à luz das estrelas e com música ao vivo, é a experiência mais bem cotada pelos milhares de utilizadores da TripAdvisor. Mas há muitas outras actividades para explorar em todo o mundo, inclusive em Lisboa e no Porto.

“Os nossos Prémios Travellers’ Choice para Experiências identificaram as melhores experiências de viagens reserváveis anunciadas no Tripadvisor a nível global”, esclarece a plataforma de viagens, sobre a lista recentemente divulgada.

São 25 experiências ao todo – “coisas para fazer, ver e provar que proporcionaram as viagens mais memoráveis” – e foram seleccionadas “através de um algoritmo, que teve em consideração as avaliações e as opiniões sobre uma empresa, bem como a popularidade da mesma junto dos viajantes ao longo do ano anterior”.

No top 5, além do safari no Dubai, figuram uma aula de culinária de pizza e gelato em Florença, Itália; uma excursão luxuosa num cruzeiro cénico pelos canais de Amsterdão, Holanda; uma visita guiada a pé pelos locais de maior interesse em Berlim, Alemanha; e uma viagem pelos pontos mais emblemáticos da Irlanda do Norte, como a Calçada dos Gigantes, classificada pela UNESCO.

Em Portugal, ocupando a 13.ª posição, está um passeio a pé por Lisboa (desde 22€), na companhia de um guia e com pausas para provar um pastel de nata e fazer uma degustação de vinhos e tapas. Já na 15.ª posição encontra-se uma excursão ao Vale do Rio Douro (desde 80€), com degustação de vinhos, almoço português e cruzeiro opcional pelo rio.

