Visitas guiadas aos monumentos da Parques de Sintra passam a ser diárias

A Parques de Sintra acaba de lançar uma nova modalidade de bilhetes que facilita, e muito, conhecer os seus monumentos com visitas guiadas. Até aqui não havia horários fixos e o processo implicava uma não muito prática marcação por telefone ou envio de email para agendamento.

A partir desta segunda-feira, 18 de Março, há visitas guiadas todos os dias e o visitante pode escolher online o dia e hora que lhe são mais convenientes (nos horários disponibilizados no site da Parques de Sintra) e comprar bilhete para qualquer um dos oito monumentos, a saber: palácios nacionais da Pena, de Sintra e de Queluz, Palácio de Monserrate, Chalet da Condessa d’Edla, Castelo dos Mouros, Pavilhão D. Maria I (Palácio Nacional de Queluz) e Convento dos Capuchos.

José Marques Silva Palácio Nacional de Queluz

Os bilhetes de visita guiada com escolha de horário (não alterável) são cerca de 5€ mais caros do que um bilhete normal sem guia (excepção para o Palácio da Pena, 41€). As visitas aos monumentos podem ser feitas em português ou inglês, têm a duração de uma hora a uma hora e meia e o valor do bilhete está entre os 16 e os 18 euros.

Com este grande aumento da oferta de visitas guiadas, pode ficar a conhecer a história e curiosidades de cada um dos monumentos, conduzido pelos investigadores da Parques de Sintra, que continuam a estudar e a descobrir a história destes locais. E que agora a vão poder transmitir a muito mais visitantes, que passarão a ver cada monumento com outros olhos.

Consulte o site da Parques de Sintra para saber detalhes sobre cada monumento e dicas práticas para planear a visita.

