Vítor Adão tem novos pratos de família para provar aos almoços de fim-de-semana

Cabrito assado com arroz de forno e cozido transmontano são os dois pratos que serão servidos até ao final do Inverno.

O restaurante Plano, de Vítor Adão, tem novidades para os próximos tempos de Outono e de Inverno que se avizinham. Além dos conhecidos menus de degustação, o chef flaviense criou um novo menu para os almoços de fim-de-semana em que o destaque, como não poderia deixar de ser, está no receituário tradicional, que sempre uniu as famílias à mesa.

A partir de 24 de Outubro, e até ao final do Inverno, aos sábados e domingos há cabrito assado com arroz de forno e cozido à transmontana, respectivamente. O cenário envolve, claro, “tachos fumegantes, tabuleiros fartos, pratos de conforto com raízes nas memórias do chef Vítor Adão em Trás-os-Montes”, explica uma nota do restaurante.

O menu de 35 euros é servido a partir das 12.30 e é composto por um couvert, prato e sobremesa. Para crianças, o valor é de 18 euros e é também possível encomendar para levar para casa. Todas as carnes e produtos utilizados na confecção são oriundos da Serra do Barroso.

Afinal, “é à mesa que os portugueses se juntam. À mesa que comemoram, que riem, matam saudades e partilham notícias. Comer juntos é muito mais que alimentar o corpo: é alimentar a alma", reforça Adão.

