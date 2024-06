Viva o Santo António! Metro circula até às 03.00 nas linhas Azul e Verde

Na noite desta quarta-feira, as linhas Azul e Verde do Metro de Lisboa vão funcionar até às três da manhã. Veja quais as estações abrangidas.

É a noite mais longa do calendário lisboeta e a cidade não olha a meios para prolongar a folia de quem sai à rua. Incluindo o Metro de Lisboa, que este ano volta a prolongar a circulação nas linhas Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Verde (Telheiras-Cais do Sodré), as que servem as zona da Baixa e da Avenida da Liberdade, onde se concentra grande parte dos arraiais de Santo António e acontecem as Marchas Populares.

Assim sendo, a circulação nas duas linhas é prolongada até às 03.00 (três da manhã de quinta-feira, 13 de Junho). Mas há excepções. Na linha Azul, as estações Avenida, Alfornelos, Alto dos Moinhos, Praça de Espanha e Parque continuam a fechar à 01.00, a hora de encerramento habitual.

Já na linha Verde, as excepções são as estações Roma, Arroios e Intendente, que também fecham portas à 01.00. Todas as outras encerram às 03.00. Os comboios circulam com seis carruagens.

De fora deste alargamento do horário de circulação do Metro de Lisboa, e do funcionamento das estações, ficam as linhas Amarela e Vermelha, que encerram à 01.00.

Aos passageiros não frequentes, o Metro de Lisboa recorda que é possível utilizar o cartão bancário (com contactless) directamente nos terminais de validação de título de viagem, o que dispensa a aquisição prévia de bilhete. Cada viagem tem o curto de 1,80€.

+ Milagre de Santo António! EMEL com estacionamento gratuito na noite de quarta-feira