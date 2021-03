Volup já faz entregas em Cascais e no Guincho

Serviço de entrega de comida ao domicílio alargou raio de entrega à zona de Cascais. O Pastus, Pátio Antico ou Four Seasons do Hotel Palácio de Estoril são alguns dos novos restaurantes disponíveis.

Surgiu no final de 2020, num ano marcado pelo crescimento de novos serviços de entregas ao domicílio. A Volup, a nova plataforma de entrega de experiências gastronómicas ao domicílio, criada por Álvaro Meyer, cresceu e chega agora a Cascais e ao Guincho.

A partir de agora estão disponíveis no serviço sete novos restaurantes da zona, a somar aos restantes 20 espaços já disponíveis na aplicação. São eles O Pastus, Porto de Santa Maria, Reserva da Villa, Saiko, Grills, Four Seasons do Hotel Palácio de Estoril, Temperatura, e Pátio Antico. “Com a Volup, todos estes espaços de restauração passam assim a poder fazer chegar a sua cozinha a toda a Linha de Cascais com um serviço de grande qualidade, ficando mais perto dos seus clientes”, refere a nota de imprensa.



À semelhança das suas concorrentes, a Volup funciona através de uma aplicação que permite escolher os restaurantes e os pratos que irá receber em casa. Mas a diferença está, por exemplo, na mochila que transporta a refeição – desenvolvida por uma empresa portuguesa especializada em materiais isotérmicos. Desta forma, a comida mantém uma temperatura constante, quer esteja congelada ou acabada de sair do forno.

A perspectiva, até ao final de Março, é que a aplicação conte com 50 referências. Na Volup, encontra restaurantes que vão desde o fine dining à cozinha mais tradicional, passando pela gastronomia asiática ou italiana – O Kanazawa de Paulo Morais, o Terroir, o Essencial de André Lança Cordeiro ou o clássico Eleven são alguns dos restaurantes disponíveis na aplicação.

A propósito dos 40 anos do restaurante Pap’Açorda e até ao final do mês, a Volup tem uma promoção em que oferece uma garrafa de vinho em pedidos acima de 40€ na aplicação.

