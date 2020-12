Volup: nova app de entregas leva-lhe o Eleven ou o Kanazawa a casa

2020 foi, provavelmente, o ano em que mais pessoas pediram comida ao domicílio. A pandemia assim o ditou e o hábito ficou cada vez mais enraizado – ajudam-se os restaurantes mas fica-se no conforto do lar. Álvaro Meyer, a viver em Portugal há quatro anos, também foi fazendo uns pedidos e depois de uma refeição encomendada que lhe chegou fria e com o estafeta empoleirado numa trotinete, começou a falar com restaurantes e outras pessoas ligadas à restauração. Em três meses juntou uma equipa e criou uma nova aplicação, a Volup, de entrega de comida ao domicílio mas num “sector mais premium”.

“Tal como existem diferentes níveis de restaurantes, também acreditamos que existem diferentes níveis de serviço de entregas ao domicílio. Queremos que a Volup assuma a posição premium desta área, transpondo o atendimento de sala dos restaurantes com quem trabalhamos, com o serviço de excelência que os caracteriza, para o serviço de entrega aos nossos clientes”, afirma Álvaro Meyer, CEO da Volup, que antes da pandemia atacar tinha um negócio de transfers na cidade.

Kanazawa, Eleven, Essencial, Solar dos Nunes, Terroir, Peixaria da Esquina ou Tasca da Esquina são os primeiros restaurantes a fazer parte da aplicação, cujo download é gratuito tanto para sistemas operativos iOS como Android.

A Volup funciona tal e qual as concorrentes no mercado, com um menu simples e muito clean para escolher os restaurantes – cada um com fotos dos pratos disponíveis –, fazer o pedido e, por fim, ir acompanhando a entrega até sua casa. Mas é aqui que começam as mudanças. A mochila que transporta as refeições tem o mesmo formato quadrado grandalhão que as de outras plataformas, com dois “pisos” no interior, mas foi produzida por uma empresa portuguesa responsável por materiais isotérmicos para camiões de refrigeração. Álvaro garante que esta mochila aguenta confortavelmente congelados num dos níveis e comida saída do forno noutro, mantendo as temperaturas durante um grande período de tempo. Também os sacos que transportam a comida são diferentes, com cartão reforçado e alças em pano.

Os estafetas são denominados navigators e cada um recebe uma formação específica, quase como se fossem os empregados de sala do restaurante, antes de começarem a fazer as entregas, maioritariamente de carro. Álvaro não tem medo que este meio de transporte aumente o tempo da entrega, vendo mais vantagens do que desvantagens em preteri-lo às motas – cobre distâncias maiores e acondiciona melhor os pratos. “Nunca conseguiremos ter a mesma experiência do restaurante na entrega, mas queremos criar uma nova experiência associada a estes restaurantes”, afirma. Neste momento têm já uma equipa de 30 navigators, uns prontos a levar as refeições em carros, outros no formato clássico de mota.

Aos sete restaurantes iniciais, juntar-se-ão mais quatro em Janeiro. “A ideia é irmos alargando o leque com restaurantes deste patamar. Não são necessariamente fine dining mas têm um serviço personalizado, trabalham bons ingredientes, têm uma carta boa”, explica Álvaro, reconhecendo que o seu principal desafio foi falar com os restaurantes desta gama e mostrar que não seriam só mais uma plataforma de entregas.

Neste momento as entregas são apenas no centro Lisboa, indo até ao Parque das Nações e, no sentido inverso, até Algés/Belém, no período de almoço e de jantar. Em Fevereiro tencionam expandir o raio para Oeiras, Cascais e Estoril.

Nesta fase inicial, não existe taxa de entrega – e todos os pedidos feitos recebem uma máscara de tecido reutilizável, um saco de pano e desinfectante – mas no final de Janeiro começam a cobrar, com valor variável.

