Wa-hoo!: o Mario está na LEGO (e traz a Nintendo atrás)

Desde o dia 1 de Agosto que é possível comprar um dos mais antecipados lançamentos da LEGO para este ano: uma consola NES (Nintendo Entertainment System) com tijolos LEGO. 2020 está a ser um ano difícil, mas há boas coisas a acontecerem.

Vai precisar de tempo, ou não tivesse este set, o mais recente da parceria entre a LEGO e a Nintendo, 2646 peças. Mas vai valer cada segundo – ainda assim, o melhor é deixar para as férias, porque depois de começar vai ser difícil parar até que tudo esteja montado. Se há marca conhecida por dar atenção aos detalhes é a LEGO e aqui não há nada que tenha sido esquecido. Com a consola vem um comando com um cabo e respectiva ligação e até uma ranhura para introduzir a cassete de jogo, com opção de bloquear. O jogo não poderia ser outro: Super Mario Bros, para ser jogado numa televisão ao melhor estilo dos anos 80 – no ecrã rolante está uma figura bidimensional de Mario a 8 bits.

Mas há mais: o jogo ganha vida se no topo da televisão se puser o Mario, a peça de acção que vem no “Pack Inicial: Aventuras com Mario” (o único que traz a figura LEGO Mario).

Este pack é na verdade a melhor forma de lembrar o velhinho jogo: através das peças montam-se os níveis que replicam as aventuras de Mario. O protagonista apresenta uma larga variedade de reacções instantâneas de movimento, cor e peças de acção, ligando-se por bluetooth a uma aplicação que não só tem todas as instruções de montagem como estabelece uma ligação entre peças e jogo. O objectivo continua a ser o mesmo: somar moedas entre plataformas, que aqui ganham as formas que se quiser, e encontros com inimigos.

O difícil depois vai ser conseguir resistir a todos os sets de expansão e packs de personagens coleccionáveis, que tornarão cada nível numa verdadeira aventura em família. Se em casa tem crianças, prepara-se para ganhar novos fãs de Super Mario. Ainda se lembra da música?

A Nintendo Entertainment System está à venda em exclusivo no site da Lego por 229,99€. Já o “Pack Inicial: Aventuras com Mario” encontra-se também em várias lojas da especialidade por 59,99€.

