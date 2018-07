WareHouse by Maria do Mar: o universo infantil para toda a família

Crescer não para muito longe de onde já se era feliz. Foi assim que Mónica Albuquerque, dona da Maria do Mar, nos descreveu a necessidade de alargar o leque de opções aos seus clientes. Agora, Mónica dá a cara e o corpo ao manifesto nesta que é a segunda casa da marca em Alvalade, a WareHouse by Maria do Mar.

Foi um parto natural, ainda que não planeado. “Aconteceu”, diz-nos. Há uns tempos, enquanto procurava um espaço para fazer um armazém, onde ia enfiar toda a mobília das marcas com que já trabalhava, Mónica deparou-se com um armazém de 400 m2 e deu-se o clique.

“Já tínhamos o espaço, as mobílias e as marcas que queríamos, então tornou-se óbvio que isto ia ser uma loja também, mas diferente”, explica Mónica à Time Out. Como o nome diz, esta nova loja continua a ser um armazém, mas um armazém para famílias.

“A Maria do Mar Shop tem um público completamente diferente, é mais orientada para presentes e objectos pequenos para os miúdos. E a necessidade de um espaço maior partiu dos inúmeros pedidos de pais a quererem comprar têxteis que tínhamos em catálogo, mas que não conseguíamos ter na loja”, diz. “A Warehouse é pensada consoante as necessidades dos pais hoje em dia. Pensei ‘o que é que uma família com crianças pequenas precisa?’ e trouxe tudo isso para aqui.”

Mas esta concept store familiar não se fica por aquilo que pode adquirir – houve mais investimento pensado pela responsável. Mónica tem um espaço para amamentação e um estacionamento

para carrinhos de bebé dentro da loja, que entende ser necessário para aqueles pais que trazem os carrinhos e sentem que isso pode ser um obstáculo – mas aqui não. Também a casa de banho foi pensada para ser usada por miúdos e graúdos: tem duas sanitas, uma para adulto outra para crianças, um trocador de fraldas com fraldas orgânicas, toalhitas waterwipes e os produtos da Uriage ao dispor de qualquer pai. “Quero que as famílias venham aqui e tenham a sua atmosfera própria.”

As fraldas que Mónica tem disponíveis para uso e à venda na WareHouse são da Muumi Baby, orgânicas e sem adição de químicos, com embalagens biodegradáveis, porque essa é outra das preocupações da responsável – o ambiente. Desde que nasceu, a Maria do Mar olha com muita atenção aos carimbos verdes que existem nas marcas. Mónica preocupa-se com a sustentabilidade e imprime isso em tudo o que compra e vende, continuando a apostar num imaginário infantil sustentável e que envolve a família num conceito de slow-living e parentalidade positiva.

“Temos de parar de associar as pessoas que têm estas preocupações a uma casta humana diferente, porque isso não é real. E nós que temos espaços que seguem essa filosofia esforçamo-nos para termos também essa parte educativa”, afirma, dando o exemplo dos brinquedos de madeira, a única espécie que pode ver nas prateleiras da Warehouse. “O brinquedo de madeira tem muito mais potencialidades, além de ser mais sustentável, não tem químicos como os de plástico.”

A selecção de marcas presentes naquele open space de 400 m2 é cuidada e pensada ao detalhe. Desde os carrinhos de passeio da Bugaboo ao mobiliário da Oliver Furniture, passando por outras marcas, como a Hape, Lilliputeins, Grimms, Indigo Jamm, Bago, Nobodinoz, Camomile London, Suuky, Violeta Cor de Rosa, Jetkids, Waterwipes, Hevea, Olliella, Moleke, Bago, Grace Baby and Child, bloomin ou a Ellas Kitchen.

Aqui também se aprende

A partir de Setembro, a rentrée faz-se com workshops e palestras por quem mais sabe. Mónica sempre quis ter a componente educativa associada à filosofia da marca e agora tem espaço para o fazer.

“As dúvidas que eu tive quando fui mãe e as dúvidas que continuo a ter são também as dúvidas de muitos pais, e quero ajudar nesse sentido, e os workshops foram a maneira mais imediata de o fazer”, diz. Os workshops, que vão decorrer às terças-feiras, contam com o apoio de Mariana Seara Cardoso, blogger e embaixadora da marca, para a gestão de temas e oradores, e da enfermeira Carmen Ferreira. Amamentação, pós-parto, sonos, nutrição infantil, birras ou desmame são alguns dos temas sob os quais vão incidir estas sessões que procuram esclarecer muitas questões de pais e mães.

Também a partir de Setembro, a WareHouse terá um serviço de apoio ao planeamento de quartos e espaços infantis com arquitectos especializados na área.

WareHouse by Maria do Mar. Rua João Saraiva 28 A, R/C fundo (Alvalade). Seg-Sáb 10.00-19.00.

