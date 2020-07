"Watchmen" lidera corrida aos Emmys com 26 nomeações

Num ano marcado pela pandemia, a 72.ª edição dos Emmys vai mesmo realizar-se a 20 de Setembro, mas em moldes diferentes dos habituais. Não haverá público e a cerimónia será conduzida virtualmente por Jimmy Kimmel. A série da HBO, Watchmen, adaptada a partir novela gráfica escrita por Alan Moore, ilustrada por Dave Gibbons e colorida por John Higgins, lidera a corrida aos prémios com 26 nomeações – incluindo a de melhor minissérie.

The Marvelous Mrs. Maisel, série da Amazon Prime e vencedora de três Emmys no ano passado, arrecadou 20 indicações. Está na corrida para o galardão de melhor série de comédia, a par de Curb Your Enthusiasm, Dead to Me, Insecure, Schitt’s Creek, The Good Place, O Método Kominsky e What We Do In The Shadows.

Succession e Ozark contam com 18 nomeações cada. As séries da HBO e Netflix disputam a estatueta de melhor série dramática, juntamente com Better Caul Saul, The Crown, The Handmaid’s Tale, Killing Eve, The Mandalorian e Stranger Things. No total, a Netflix conta com 160 indicações, enquanto a HBO se fica por 107 nomeações. Seguem-se a NBC (47), ABC (36), FX Networks (33) e Disney Plus na lista dos canais e plataformas de streaming com mais indicações.

Eis os nomeados para as principais categorias:

Melhor série de comédia:

Curb Your Enthusiasm

Dead to Me

The Good Place

Insecure

O Método Kominsky

The Marvelous Mrs. Maisel

Schitt’s Creek

What We Do In The Shadows

Melhor série dramática:

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid's Tale

Killing Eve

The Mandalorian

Ozark

Stranger Things

Succession

Melhor minissérie:

Little Fires Everywhere

Mrs. America

Unbelievable

Unorthodox

Melhor actriz numa série de comédia:

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Linda Cardellini, Dead to Me

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Melhor actor numa série de comédia:

Anthony Anderson, Black-ish

Don Cheadle, Black Monday

Ted Danson, The Good Place

Michael Douglas, O Método Kominsky

Eugene Kevy, Schitt’s Creek

Ramy Youssef, Ramy

Melhor actriz numa série dramática:

Jennifer Aniston, The Morning Show

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Laura Linney, Ozark

Sandra Oh, Killing Eve

Zendaya, Euphoria

Melhor actor numa série dramática:

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Steve Carell, The Morning Show

Brian Cox, Succession

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Succession

Melhor actriz numa minissérie:

Cate Blanchett, Mrs. America

Shira Haas, Unorthodox

Regina King, Watchmen

Octavia Spencer, Self Made

Kerry Washington, Little Fires Everywhere

Melhor actor numa minissérie:

Jeremy Irons, Watchmen

Hugh Jackman, Bad Education

Paul Mescal, Normal People

Jeremy Pope, Hollywood

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

A lista completa das nomeações pode ser consultada aqui.

