Web Summit: saiba como contornar a conferência

Chegou a Lisboa a maior conferência tecnológica do planeta, e até quinta-feira vai mexer com a cidade, principalmente se tivermos em conta a afluência de pessoas de todo o mundo.

O Metropolitano vai estar atento à circulação, especialmente na Linha Vermelha, de forma a ajustar a cada momento a oferta à procura. O reforço será feito em andamento (assim como nos adiantou também a Carris), mas o serviço de apoio ao cliente do metro estará reforçado nas estações do Aeroporto, Oriente, Alameda, São Sebastião, Restauradores, Baixa-Chiado e Cais do Sodré.

Já a Taxify lança a categoria XL (com carros de seis lugares) e estreia-se na tarifa dinâmica, mas apenas até quinta-feira, enquanto que a aplicação myTaxi volta a permitir, durante a duração da conferência tecnológica, a partilha de viagens até dois passageiros, uma solução baptizada de myTaxi Carris, normalmente vedada ao serviço de táxis que sob a alçada da Carris consegue autorização do Instituto de Mobilidade e Transportes. Segundo avança o jornal Observador, haverá ainda um reforço das trotinetes da Lime e das bicicletas elétricas da Gira que vão aumentar o número de veículos na zona da Web Summit.

Quanto aos condicionamentos de trânsito, a lista é longa. Até ao final de dia 8 de Novembro (quinta-feira) está interrompida circulação na Rua do Bojador entre a Rotunda da Lágrima e a Alameda dos Oceanos e no lado norte da Avenida do Atlântico (mas apenas entre as 07.00 e as 20.00). Já até 9 de Novembro (sexta-feira) não vale a pena tentar circular nas seguintes vias: troço entre a Rotunda dos Vice-Reis e a Torre Vasco da Gama; Avenida do Índico entre a Alameda dos Oceanos e a Avenida Dom João II (mantém-se o acesso ao parque de estacionamento do Vasco da Gama); e Avenida Boa Esperança no troço entre a Rotunda dos Vice-Reis e a Torre Vasco da Gama.

Mas não será apenas a zona do Parque das Nações que estará condicionada durante o Web Summit. Esta terça-feira, entre as 20.00 e as 02.00, toda a zona que converge para a Rua Nova do Carvalho (também conhecida como Rua Cor-de-Rosa), no Cais do Sodré, estará fechada ao trânsito e no dia seguinte são os acessos à Lx Factory que estarão fechados entre as 19.00 e as 03.00.

