Wells: um cantinho de beleza numa loja ainda mais completa

Se foi como parafarmácia que se deu inicialmente a conhecer, hoje a Wells é um paraíso para quem procura as melhores marcas de dermocosmética e beleza. O passo que acaba de dar não é por isso surpreendente: a marca abriu a primeira loja com um novo conceito de beleza e perfumaria, onde existe mesmo um hair studio. Fica no Centro Comercial Continente da Amadora, mas mais lojas se seguirão muito em breve.

O Hair Studio é a grande novidade da loja, um espaço onde, de forma gratuita, é possível fazer um diagnóstico capilar, com aconselhamento personalizado para encontrar o melhor cuidado para o seu cabelo. O processo é rápido e pede apenas que responda a umas perguntas, ao mesmo tempo que o seu cabelo é analisado por quem percebe e através de um pequeno aparelho que, com uma microcâmara, dá uma imagem aumentada do couro cabeludo e dos cabelos. No final, é sugerido o tratamento adequado que pode fazer aqui, seguindo os protocolos e rituais das marcas Kérastase e Shu Uemura, bem como os produtos certos para continuar a tratar de si em casa. Há ainda serviços especializados com corte e coloração.

E esqueça tudo o que sabe sobre cabeleireiros de centro comercial. Não há comparação, nem é sequer a mesma coisa: aqui, o espaço é pequeno, tranquilo, sóbrio e cómodo, com um lugar apenas – pelo que é muito importante que marque antes de aparecer.

Entre os serviços disponíveis, pode, por exemplo, fazer uma limpeza profunda do couro cabeludo e cabelo (Fisio-Scrub c/Masque, 18€), um ritual para a queda e quebra do cabelo (Genesis, 15€) ou para brilho intenso (K-Water, 12€), ou mesmo uma transformação instantânea (Fusio-Dose, 15€).

Já o corte tem o preço de 42€ (com brushing) para senhora e 22€ para homem. A coloração começa nos 27€. No final, é fácil trazer para casa os produtos usados, uma vez que na disposição da loja ficam praticamente no mesmo espaço.

A loja da Amadora torna-se assim na primeira do país a integrar um conceito de “beauty” alargado com perfumaria, maquilhagem, cosmética e cuidados profissionais de cabelo, além da área de parafarmácia, óptica e uma componente de serviços especializados que inclui consultas de optometria, audiologia, nutrição e estética.

Mas as novidades não se ficam por aí, tendo aqui sido reforçada a oferta: há mais de 180 grandes marcas de beleza como Lancôme, Clarins, Shiseido, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Biotherm, Cacharel, Kérastase, Redken, Shu Uemura, L’Oréal Paris, Maybelline e NYX, complementadas com o atendimento especializado das beauty advisors. E para marcar esse passo, há descontos de até 50% em diferentes categorias, inclusive nos produtos usados no Hair Studio.

Para este ano, está ainda prevista a abertura de mais nove lojas com este conceito.

