What?! Os Jesus Quisto, da série ‘Pôr-do-Sol’, dão concerto gratuito no Maria Matos

É a banda sensação da ficção televisiva e está a caminho do Teatro Maria Matos. Os Jesus Quisto, banda que na série Pôr do Sol (RTP) já vai no terceiro vocalista, actua esta segunda-feira no Teatro Maria Matos, com hora marcada para as 18.00.

“Os novos temas de Jesus Quisto chegam agora ao vivo a todos os fãs num mini concerto”, revela a RTP em comunicado, sem adiantar mais pormenores. De qualquer forma, a última formação da banda Jesus Quisto conta com a personagem Beta (Mafalda Marafusta) como vocalista, a artista que deverá tomar o leme do microfone, um cargo que já pertenceu aos personagens Lourenço Paulino (Diogo Amaral) e João (Igor Regalla).

“Beavers in loves”, “Portugals”, “Sunny beaches & marisque”, “Holocausto Vegan”, “What?!” ou “Coito sopa coito” são alguns temas da banda cada vez menos fictícia, disponíveis para ouvir em sede própria no Spotify.

A entrada para o concerto é livre e é feita por ordem de chegada, limitada à lotação da sala.

Teatro Maria Matos.Av. Frei Miguel Contreiras, 52. Seg 18.00. Entrada livre.

