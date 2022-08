‘O Senhor dos Anéis’ estreia na madrugada de 2 de Setembro

A estreia mundial de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder acontece a 1 ou 2 de Setembro, consoante o fuso horário. Em Portugal, os dois primeiros episódios ficam disponíveis a partir das 02.00 da manhã de sexta-feira. Os restantes seis estreiam semanalmente, todas as sextas-feiras, às 05.00, até 14 de Outubro.

Liderado pelos showrunners e produtores executivos J.D. Payne & Patrick McKay, o drama épico, que deverá ter cinco temporadas, leva pela primeira vez ao ecrã as famosas lendas da Segunda Era da história da Terra Média, milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e de O Senhor dos Anéis, de J.R.R Tolkien.

Dos vales mais escuros e profundos das Montanhas Nebulosas até às florestas majestosas de Lindon, às paisagens de cortar a respiração do Reino de Númenor e aos limites mais longínquos do mapa, os espectadores vão ser convidados a seguir um conjunto de personagens, tanto familiares como novas, à medida que se confrontam com o tão temido ressurgimento do mal na Terra Média.

Uma das mais sigilosas produções e o principal trunfo da Amazon nas chamadas “guerras do streaming”, O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder contou com um orçamento de 384 milhões de euros só para a primeira temporada. O primeiro teaser da série, que estreou o ano passado, durante a Super Bowl LVI, tornou-se o trailer com maior audiência de sempre do evento, com 257 milhões de visualizações nas suas primeiras 24 horas de lançamento.

