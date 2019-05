Wildy Fest: o festival para celebrar o Dia da Criança no meio da floresta

Este ano há um novo festival para celebrar o Dia da Criança, o Wildy Fest. Acontece a 1 de Junho no Parque da Serafina, em Monsanto, e convida as famílias a passar um dia entre escorregas, street food, arborismo e muita música.

O festival ocupa o Hello Park, o parque de diversões na Serafina, entre as 10.00 e as 19.00, e está pronto para receber miúdos todo-o-terreno ao longo de todo o dia. O espaço vai estar dividido por actividades, como é o caso do cantinho da Floresta dos Ritmos by Tronkar, onde decorrem as aulas de música com instrumentos africanos, brasileiros e portugueses, e aprender diferentes sons e ritmos.

Na zona dedicada aos workshops, os miúdos vão poder participar em ateliês de Olaria na chamada Clareira da Mãe Terra, sendo desafiados a pôr as mãos na massa e moldar o barro com o objectivo de criarem pequenas peças que poderão levar para casa como recordação. Nos workshops de Reciclagem Criativa e Natureza em Casa, a criançada é desafiada a criar objectos com recurso a materiais recicláveis e elementos da floresta, uma forma de consciencialização para o meio ambiente. E se quiser a ajuda dos miúdos a cozinhar lá em casa, deixe-os participar no workshop de alimentação saudável para aprenderem uns truques de culinária. No Lugar dos Espíritos, as actividades são dedicadas ao órgão vital, o coração, de forma a conseguirem gerir as suas emoções.

A par das oficinas criativas, haverá pinturas tribais, danças, jogos tradicionais, teatro imersivo, e ainda a actuação da banda Wildy e o Selvagens, para dar música aos gaiatos.

Hello Park (Parque da Serafina). Dia 1 de Junho 10.00-19.00. 20€/pessoa; 60€ pack família (quatro entradas).

