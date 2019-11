Winter Market Stylista: um fim-de-semana no Estoril com cheiro a Natal

A nova edição do Winter Market Stylista muda-se do Pavilhão Carlos Lopes para a Fiartil, no Estoril, onde já tinha acontecido a edição de Verão. Acontece nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro e quer afirmar-se como um grande mercado de Natal, com pinheiros, luzinhas, vinho quente e um leque de possibilidades para correr a lista de presentes.

O mercado sazonal da blogger e designer Maria Guedes, mais conhecida como Stylista, quer aparecer de cara lavada e bem ao estilo dos mercados natalícios europeus. “Este ano decidi que quero mesmo criar essa experiência imersiva – as luzinhas, os pinheiros, o cheiro a doces, a música maravilhosa, o frio na cara, os passeios agasalhados, o vinho quente, o chocolate, as esplanadas aquecidas, os restaurantes, as lojinhas carregadas de potenciais presentes, a alegria, as pessoas, o programa de Natal”, escreve Maria Guedes numa publicação de Facebook. “Vou montar na FIARTIL – o mesmo espaço onde há sempre o Summer Market Stylista – um mercado ao estilo escandinavo”

As marcas presentes satisfazem todas as idades, estilos e carteiras e o destaque está nos projectos portugueses e feitos em Portugal. "Já dava muito importância a estes projectos, mas este ano – com o lançamento da minha marca – percebi melhor o desafio que é criar em Portugal. Vamos dar força a esta micro economia feita por pessoas como nós", continua.

Encontre por lá as camisas-casaco da FLUYT, os cintos da Pampa, as bandoletes de Cata Vassalo, os sapatos da Freakloset, os casacos da Sienna, as malas da Burel, os anéis da Maria Avillez Jewellery ou os brincos de Ines Telles.

Para afagar o estômago entre compras, o Winter Market terá uma zona dedicada à street food com sabores de Outono.

FIARTIL. 30 de Novembro e 1 de Dezembro 10.00-19.00.

