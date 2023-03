Wiz Khalifa e Aya Nakamura confirmados no Sumol Summer Fest

De 30 de Junho a 1 de Julho, a Costa da Caparica é a nova morada do Sumol Summer Fest. Iann Dior e Mizzy Miles & Friends também estão entre as novidades.

O próximo Sumol Summer Fest continua lentamente a ganhar forma. Aya Nakamura, Wiz Khalifa, Iann Dior e Mizzy Miles & Friends são as mais recentes adições ao cartaz desta edição. A cantora pop franco-maliana sobe ao Palco Sumol no dia 30 de Junho e os restantes nomes a 1 de Julho.

A organização já tinha anunciado nomes como Popcaan, Profjam, Bárbara Bandeira e Mishlawi, todos com concertos marcados para 30 de Junho, no Palco Sumol. No dia seguinte, o último desta 13.ª edição, Matuê e Children of Zeus actuam também no Palco Sumol.

Este ano o Sumol Summer Fest está de regresso, mas desta vez no Parque de Campismo do Inatel, ao lado da Praia de São João na Costa da Caparica. Em breve, serão anunciadas mais novidades.

Av. Afonso de Albuquerque, 450 (Costa da Caparica). 30 Jun-1 Jul. 32€-50€

