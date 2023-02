Super Bock Super Rock confirma Steve Lacy e Father John Misty

O anúncio foi feito na última terça-feira. Nile Rodgers com os Chic, Charlotte de Witte, Steve Lacy e os britânicos Ezra Collective são as novas confirmações do palco principal do Super Bock Super Rock (SBSR). Os dois primeiros nomes sobem ao palco no dia 14 de Julho, os restantes actuam no último dia do festival.

Na edição em que o SBSR regressa ao Meco, estão ainda confirmados Father John Misty e Thomas Wallenstein, vocalista da banda portuguesa Capitão Fausto. O primeiro é esperado a 13 de Julho, o segundo no dia 15, ambos em palcos secundários.

Anteriormente, a organização já tinha anunciado nomes como Franz Ferdinand e James Murphy, ambos com concerto marcado para 13 de Julho no palco principal. Artistas como Black Country e New Road ocupam o palco secundário no mesmo dia.

Já no dia 14, os The 1975 actuam no palco principal, enquanto Sampa the Great estará no palco secundário. A fechar mais uma edição do festival do Meco estará também a artista parisiense L ́Impératrice, esta última de regresso a Portugal no palco secundário.

À 27ª edição, o Super Bock Super Rock regressa ao Meco, depois de, no ano passado, ter sido deslocado para o Parque das Nações, na sequência do elevado risco de incêndio na zona do recinto original.

Herdade do Cabeço da Flauta (Sesimbra). 13-15 Jul. 65€ (diários), 125€ (passes)

