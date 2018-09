Wolf Alice regressam a Lisboa com o Mercury Prize no bolso

Os Wolf Alice regressam a Lisboa a 1 de Novembro, para um concerto no Coliseu dos Recreios. Será a primeira actuação em nome próprio do grupo em Portugal.

A banda de rock britânica, que este ano tocou no NOS Alive, continua a apresentar Visions of a Life. O álbum, lançado em 2017, foi recentemente distinguido com o Mercury Prize. A distinção foi recebida com surpresa pela banda, que deixou nomes como Arctic Monkeys e Noel Gallagher para trás.

Os bilhetes para o concerto vão ser colocados à venda pelas 10.00 deste sábado e custam 28€.

