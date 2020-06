Women’s Adventure Film Tour estreia-se com as melhores alpinistas do mundo

Há muitas mulheres à volta do mundo a fazer coisas extraordinárias em nome da aventura. Agora é mais fácil conhecê-las: a Adventure Entertainment celebra-as em Women’s Adventure Film Tour, um festival de cinema sobre histórias reais de sucesso desportivo no feminino, que se estreia com as alpinistas de Pretty Strong, a 26 de Junho, às 21.00, no Cinema São Jorge.

Nina Williams, Katie Lambert, Daila Ojeda e Hazel Findlay. Mas não só. A estas mulheres alpinistas juntam-se muitas outras – e são todas as melhores do mundo. Desde as mais desafiantes paredes de Yosemite até 8B+ de escalada desportiva no México, Pretty Strong, o primeiro filme a ser lançado em Portugal no âmbito do festival Women’s Adventure Film Tour, mostra-as nas alturas vertiginosas, de mãos suadas, rodeadas de paisagens de tirar o fôlego e com vontade de explorar novas áreas de escalada e ultrapassar os limites do desporto e de si mesmas. Mas há mais para ver.

O evento no Cinema São Jorge conta ainda com a antevisão de You Never Know, um documentário sobre o percurso de Klaudia Bulgakow, estrela de parapente polaca e campeã mundial em 2013; e de Rainbow Dive, sobre a campeã mundial de cliff diving, Rhiannan Iffland, que viaja até ao interior da Austrália para redescobrir o amor por si própria e pelo desporto. Segue-se uma conversa ao vivo com a surfista portuguesa Joana Andrade, entrevistada por Veridiana Bressane, da Girls on Board, uma plataforma de conteúdo 360º focada em fazer crescer o mercado dos desportos de prancha entre as mulheres.

Os bilhetes já estão à venda, na Ticketline, e dão acesso a ofertas e surpresas, além de um mês de acesso gratuito à Adventure Plus, uma nova plataforma de streaming, onde poderá encontrar outros filmes de aventura ao ar livre, mas também eventos ao vivo por cerca de 3,53€ por mês (a primeira semana é sempre gratuita para novos subscritores). Depois da estreia no Cinema São Jorge, é lá que poderá ver Pretty Strong, através de uma emissão directa, a 2 de Julho.

Com mais datas por anunciar, o Women’s Adventure Film Tour é o terceiro festival de cinema lançado em Portugal no último ano pela Adventure Entertainment, depois das estreias de International Ocean Film Tour, para fãs de desportos náuticos radicais, e Reel Rock Film Tour, um dos maiores eventos mundiais sobre escalada.

+ Óscares 2020: as mulheres que deviam ter sido nomeadas

Share the story