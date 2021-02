Wonder Emotion: estas caixas de comida são personalizáveis e vão do brunch aos enchidos

Para matar saudades de um verdadeiro brunch ou para uma refeição romântica no Dia de São Valentim, há uma caixa Wonder Emotion para todas as ocasiões. Basta mandar vir com três dias de antecedência.

Fruta da época, queijos variados, iogurte com granola, duas variedades de pão, ovos cozidos, mel e compota de morango. Se já está a imaginar, aproveite para pensar para quantas pessoas quer o repasto e continue a adicionar iguarias, como salmão fumado, bacon frito e croissants. A ideia é matar saudades de ir ao brunch – neste caso o brunch vai até si, numa caixa completamente personalizável. Mas há mais propostas, inclusive para ocasiões especiais, como um aniversário ou o Dia de São Valentim.

“A Wonder Emotion foi pensada a partir de um conceito de grazing food [para petiscar], que íamos implementar, mas acabámos por transformar numa caixa acessível ao público em geral”, conta-nos por telefone Célia Silva, que trabalhava no sector de organização de eventos e se viu forçada a reinventar a sua área de actuação. “Temos várias caixas e o cliente pode escolher entre o tamanho S, para duas a três pessoas, e o tamanho M, para quatro a cinco.”

Wonder Emotion Caixa Vegan

A caixa de brunch tem sido a mais procurada, mas há outras opções bastante populares, desde a Classic, com queijos e enchidos, perfeita para acompanhar um copo de vinho ao final da tarde, até à 100% vegan, para quem dispensa alimentos de origem animal. Apesar de pré-definidas, são todas personalizáveis e permitem ao cliente, por exemplo, excluir ou trocar um produto por outro.

Ao longo do ano, Célia promete também várias edições temáticas, como a Candy Box, com sobremesas e outras guloseimas, ou a Valentine’s Box, que só poderá encomendar até 12 de Fevereiro. “Eu e o meu namorado percebemos que, devido às regras de confinamento, seria impossível termos o típico jantar do Dia dos Namorados. E que, tal como nós, muitos casais teriam esse dilema, por isso adaptei uma caixa clássica [com fruta, presunto, bolachas e frutos secos], à qual acrescentei também alguns bombons artesanais.”

Valentine's Box

O preço das caixas varia consoante o tamanho, mas vai dos 22,99€, para uma Kids Box (que é, na verdade, uma festa de pipocas, marshmallows, chupa-chupas, gomas e chocolates), até aos 70€ (para quatro a cinco pessoas). Por um custo extra, poderá adicionar também uma garrafa de cerveja, vinho ou champanhe. Encomenda confirmada, Célia prepara a caixa de forma a chegar tudo fresco e com qualidade a sua casa, desde a selecção dos produtos à confecção e à montagem e decoração.

Actualmente, é possível encomendar, de preferência com pelo menos três dias de antecedência, através de Facebook e Instagram, mas a loja online está para breve. As entregas são feitas da parte da manhã, tarde ou noite, consoante a preferência do cliente, em todo o distrito de Lisboa e na Margem Sul.

