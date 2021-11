Wonderland devolve a magia do Natal a Lisboa a partir de Dezembro

A popular feira de Natal regressa ao Parque Eduardo VII depois de um ano de interregno. Do habitual mercado à famosa roda gigante, não faltará animação para todas as idades.

É oficial: o Wonderland está de volta. Após um ano de interregno forçado, que permitiu apenas a realização de uma campanha solidária e de uma parada pelas ruas de Lisboa, o evento natalício mais popular da capital regressa ao Parque Eduardo VII a 1 de Dezembro, prolongando a magia do Natal até 2 de Janeiro do próximo ano. A novidade foi anunciada esta semana nas redes sociais da feira. A entrada será livre.

Além de animação itinerante e habitual mercado de Natal, num espaço aberto com mais de dez mil metros quadrados, a programação deverá incluir carrosséis, a famosa roda gigante, com visão de 360º, e a muito esperada pista de gelo, novamente ecológica, com 0% de consumo de água e de electricidade, à semelhança da edição de 2019. Mas há mais. A árvore de Natal também estará de volta, toda iluminada, com uns impressionantes 19 metros de altura, assim como as várias áreas dedicadas aos mais novos e a tradicional acção de solidariedade, com recolha de presentes para quem mais precisa.

Para garantir a segurança de todos, o plano de contingência do Wonderland inclui medidas e procedimentos de prevenção e mitigação face ao risco de contágio por Covid-19, nomeadamente policiamento nas entradas e saídas, dispensadores de gel ao longo de todo o recinto, maior espaçamento entre equipamentos e estruturas, sistema de desinfecção através de equipas dedicadas e primazia da circulação ao ar livre.

Parque Eduardo VII. Seg-Qui 12.00-22.00, Sex 12.00-00.00, Sáb e feriado 10.00-24.00, Dom 10.00-22.00, dias 24 e 31 10.00-16.00 e dias 25 e 1 16.00-00.00 (horários a confirmar). Entrada livre.

