Wonderland fica mais tempo Parque Eduardo VII

Não há Natal sem Wonderland, que este ano começa a 30 de Novembro e se prolonga até 5 de Janeiro do próximo ano, com a habitual roda gigante e a pista de gelo.

Semelhante ao País das Maravilhas mas numa versão natalícia, o Wonderland regressa para uma edição mais extensa, ao contrário da do ano passado que aconteceu entre 1 de Dezembro e 1 de Janeiro. Por isso, terá agora mais tempo para aproveitar todas as atracções que ganham raízes no Parque Eduardo VII.

A pista de gelo é motivo de romaria de muito boa gente, pequenos e grandes, que vai para o terreno testar o equilíbrio em cima de um par de patins. Dá para mais de 100 pessoas patinarem ao mesmo tempo e é gratuita. Outro dos habitués é a roda gigante, que no ano passado ficou maior, com mais cabines e com visão 360º.

Além de todas estas atracções, conte com uma série de banquinhas com produtos regionais, roupa, acessórios e peças de artesanato, com opções de lembranças para a família ou para uma troca de presentes do amigo secreto.

A pensar nas famílias, a Wonderland terá espaços dedicados aos mais pequenitos para que se entretenham nesta espécie de aldeia Natal.

Parque Eduardo VII. Seg-Qui 12.00-21.00, Sex 12.00-00.00, Sáb 10.00-00.00 e Dom 10.00-22.00. Dia 24 e 31 10.00-16.00 e dia 25 e 1 de Janeiro 16.00-22.00.

