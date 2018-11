Wonderland regressa com pista de gelo e uma roda gigante maior ao Parque Eduardo VII

No primeiro de Dezembro, além do feriado, há outro destaque no calendário: o regresso da Wonderland ao Parque Eduardo VII. Por lá fica até 1 de Janeiro com um mercado, uma pista de gelo e uma roda gigante.

Está a chegar aquela altura do ano em que a cidade fica a parecer um autêntico País das Maravilhas natalício e o Wonderland é provavelmente o maior destaque. Só vai na terceira edição, mas já faz parte do programa das festas de Natal em Lisboa com a sua pista de gelo gratuita – dá para mais de 100 pessoas patinarem ao mesmo tempo.

E como já tem sido hábito, não faltará a roda gigante. Com a novidade este ano de ser maior que a do ano anterior, com mais cabines agora climatizadas e com visão 360º.

Para os mais pequenitos haverá uma espécie de aldeia Natal onde podem tirar a fotografia da praxe com o velhinho das barbas, mais conhecido como Pai Natal. Além da casa do Pai Natal, as crianças terão muito com que se entreter na Aldeia da Brincadeira e na Floresta Encantada, de pinturas faciais a workshops e carrosséis – uma festa.

Além de todas estas atracções, conte com uma série de banquinhas com produtos regionais, roupa, acessórios e peças de artesanato, para ir riscando da lista as primeiras compras de Natal.

Parque Eduardo VII. Seg-Qui 12.00-21.00, Sex 12.00-22.00, Sáb e feriados 10.00-24.00 e Dom 10.00-22.00. Dia 24 e 31 10.00-16.00 e dia 25 e 1 de Janeirp 16.00-22.00.

