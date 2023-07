World Bike Tour. Marginal cortada ao trânsito no domingo

O World Bike Tour está marcado para este domingo, 9 de Julho, num percurso com cerca de 19 km, que vai do Terreiro do Paço, em Lisboa, até à Praia da Torre, em Oeiras. Entre as 11.00 e as 16.00, a Avenida Marginal estará encerrada ao trânsito automóvel, no sentido Cascais-Lisboa.

“Nesta iniciativa não há objectivos de competição, apenas boa disposição e motivação para a prática de exercício físico”, lê-se em nota da Câmara Municipal de Oeiras, que aprovou a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 80 mil euros. “São aguardados milhares de pessoas neste evento que visa promover a mobilidade suave e incrementar a vida em família.”

Além do encerramento da Avenida Marginal ao trânsito automóvel, encontrar-se-á também condicionada a utilização dos parques de estacionamento da carruagem Luar da Barra e da Feitoria do Colégio Militar de 8 a 10 de Julho; e do parque de estacionamento do Torre Mar no dia 9.

O evento deverá começar pelas 11.30 (há possibilidade de ajustes devido à transmissão televisiva). Já não é possível inscrever-se para participar, mas pode ir ver.

