World Class. Bernardo Rodrigues, bartender do Pedro Lemos, vai representar Portugal no Brasil

A final portuguesa teve lugar esta quinta-feira, no hotel Hyatt Regency Lisboa. Os finalistas apresentaram as suas melhores propostas ao longo de três desafios.

À terceira é de vez. Bernardo Rodrigues, de 27 anos, bartender no restaurante Pedro Lemos, no Porto, com uma estrela Michelin, é o vencedor da 8.ª edição da World Class Portugal, uma iniciativa para eleger o melhor bartender do país. Em Setembro, vai a São Paulo, no Brasil, para a final mundial do concurso.

“É a minha terceira final seguida. Acho que é a competição mais desafiadora a nível mundial. Estou muito feliz e muito ansioso. É como vestir a camisola da selecção. É mesmo incrível”, disse à Time Out esta quinta-feira, no hotel Hyatt Regency Lisboa, em Belém, onde decorreu a final portuguesa.

Bernardo Rodrigues, como os restantes finalistas – César Bolas (Casa do Gadanha, Estremoz), Diogo Lopes (Nexo ½ Bar, Lisboa), Fernando Sousa (The Royal Cocktail Club, Porto), Lucas Laranjo (Monkey Mash, Lisboa) e Rui Pereira (Origens, Ponte de Lima) – apresentaram as suas melhores criações em três desafios, que incluíram a preparação de clássicos, uma caixa mistério e ainda o “single ingredient”, que consistiu em utilizar um único ingrediente de várias maneiras distintas. “Nos últimos três anos fiquei mais à vontade. Acho que fui muito consistente”, comentou.

Antes de trabalhar no restaurante Pedro Lemos, o bartender, originalmente de Paredes, passou pelo The Blini, do chef Cordeiro, em Vila Nova de Gaia, e pelo Mini Bar, de José Avillez, no Porto, que entretanto fechou.

