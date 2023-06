Festival Sete Sóis Sete Luas abre com circo acrobático este sábado

O humor da Truca Circus, uma trupe de circo acrobático de Andaluzia, abre o Festival Sete Sóis Sete Luas, em Oeiras, com o seu espectáculo SOPLA!, às 21.30, no Parque dos Poetas. O programa prolonga-se até 1 de Setembro, com actividades também na Fábrica da Pólvora de Barcarena.

Depois da abertura do festival no sábado, 24, o domingo, 25, oferece outro espectáculo de circo acrobático, novamente no Parque dos Poetas, às 18.30. Ao palco, vai subir a trupe Orain-Bi, com Mute, que foi premiado em 2022, no festival de teatro de rua Umore Azoka de Leioa, no País Basco.

Já no dia 30, A Fábrica da Pólvora de Barcarena abre portas para a inauguração, às 18.00, de “Sancho El Quijote – Quijote El Sancho”, uma exposição de pintura itinerante, dedicada ao famoso livro de Miguel de Cervantes, Dom Quixote de la Mancha (1605), e à iconografia cervantina. Segue-se, no mesmo local, concerto do músico italiano Carlo Faiello (30 Jun, Sex 21.30)

Em Julho, poderá contar, também na Fábrica, com performances da dupla espanhola Ombligo (7 Jul, Sex 21.30), do projecto internacional 7-LUAS-23 MED ENSEMBLE (14 Jul, Sex 21.30), da banda marroquina Aywa (21 Jul, Sex 21.30) e dos italianos Acquaragia Drom (28 Jul, Sex 21.30).

Em Agosto, o italiano Mario Incudine (4 Ago, Sex 21.30), os franceses La Réunion Kreol 7S7L Band (11 Ago, Sex 21.30), os calabreses Loccisano-Corapi Quartet (18 Ago, Sex 21.30) e os malteses ManaTapu (25 Ago, Sex 21.30) serão os responsáveis por nos dar música, novamente na Fábrica, antes do concerto de encerramento a 1 de Setembro, às 21.30, dos Med Luso 7Sóis Band.

O Festival Sete Sóis Sete Luas surgiu pela primeira vez em Oeiras, em 1993, e é hoje um projecto promovido por uma Rede Cultural composta por 30 cidades de dez países diferentes: Brasil, Cabo Verde, Croácia, França, Itália, Marrocos, Portugal, Roménia, Eslovénia, Espanha e Tunísia.

A entrada é livre, mas é necessário levantar os bilhetes no local do evento, a partir das 15.00 do próprio dia, para assistir aos espectáculos.

Parque dos Poetas: 24 Jun, Dom 18.30; e 30 Jun, Sex 18.00/ 21.30. Fábrica da Pólvora de Barcarena: 7-28 Jul, Sex 21.30; 4-25 Ago, Sex 21.30; 1 Set, Sex 21.30. Grátis, mediante levantamento de bilhete, a partir das 15.00 do próprio dia

