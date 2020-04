World Class Portugal promove ciclo de entrevistas com figuras da restauração

Enquanto não há shows nos bares, há conversas sobre comida, bebida ou botânicos. A World Class, empresa responsável pela maior competição de bartending do mundo, vai juntar numa sala virtual figuras do sector da cockteleria, gastronomia e hospitalidade para um ciclo de entrevistas. O chef João Rodrigues é o primeiro convidado.

Todas as terças e quintas-feiras, às 17.00, há encontro marcado na plataforma Zoom para uma série de entrevistas em directo conduzidas por Honório Oliveira, embaixador da World Class em Portugal.

A empresa quer juntar profissionais e amadores, bartenders e consumidores, em conversas descontraídas que aproximam diferentes mundos. “A ideia é tornar o conhecimento de especialistas de diferentes áreas e também das marcas do grupo Diageo, como a Johnnie Walker ou a Tanqueray, acessível a todos, fazendo deste momento obrigatório de confinamento um período de expansão de conhecimentos”, afirmam em comunicado.

O primeiro convidado é João Rodrigues, chef do estrelado Feitoria no Altis Belém e com um espaço no Time Out Market, que acaba de lançar a plataforma Matéria. Nesta entrevista falará sobre produtos locais, sustentabilidade, sazonalidade e as ligações do mundo das bebidas a estes conceitos.

Segue-se a botânica Fernanda Botelho, perita em usos medicinais e culinários das plantas silvestres, na quinta-feira, à mesma hora. Nas próximas semanas sentaram-se-ão nesta mesa virtual o gastrónomo e jornalista Paulo Amado, o vencedor português da competição World Class Portugal de 2019, José Mendes, o fotógrafo de gastronomia Ricardo Bernardo, o bartender Wilson Pires, João Faria da Zomato, Emanuel Minez e Paulo Gomes do Red Frog, Miguel do Estúdio Onze, Luís Domingos da Black Pepper and Basil, e Paulo Figueiredo, embaixador global da marca Ketel One.

O código de acesso para entrar em cada uma destas conversas na plataforma Zoom é dado nas páginas de Facebook e Instagram da World Class Portugal antes de cada sessão. Para esta terça-feira basta pôr 996995304 e entra na sala com João Rodrigues.

+ Os cocktails da Toca da Raposa agora chegam a casa