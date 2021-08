World Padel Tour está de volta aos jardins do Casino Estoril

No ano passado, o World Padel Tour esteve muito condicionado pela pandemia, mas este ano o calendário revelou-se preenchido. A temporada arrancou a 5 de Abril em Madrid, e só termina em Dezembro. Pelo meio, vai passar pelos jardins do Casino Estoril, onde vão ser montados os campos do terceiro dos cinco Masters do torneio. Os bilhetes para o evento, que se vai realizar entre 31 de Agosto e 5 de Setembro, já estão à venda.

Se Portugal continua a não ter jogadores masculinos com entrada directa no quadro principal, na variante feminina volta a contar com duas jogadoras a lutarem pelos primeiros lugares nas etapas. Sofia Araújo, que foi uma das revelações de 2020 e chegou a disputar o Master Final, iniciou este ano um novo projecto, com nova parceira e novo treinador. Treinada por Manu Martin, um dos mais consagrados técnicos de padel de Espanha, faz agora par com a espanhola Eli Amatriain, jogadora experiente que formou uma dupla de sucesso com Patty Llaguno durante quase uma década.

Já Ana Catarina Nogueira, após uma época em que o reencontro com Delfina Brea ficou aquém das expectativas, terá ao seu lado uma das mais tituladas jogadoras do circuito: a argentina “Cata” Tenorio, antiga número 1, que esteve presente em seis finais do World Padel Tour e disputou uma meia-final em 2019.

Com respeito pelos protocolos de segurança relativos à Covid-19, está disponível apenas um número limitado de bilhetes, que podem ser adquiridos no site do World Padel Tour a partir de 10€. O programa completo para o Cascais Master, bem como as informações sobre os jogadores confirmados para o torneio nacional, devem ser disponibilizadas em breve.

Após o Cascais Master, o maior circuito mundial de padel segue para Espanha e Argentina. Entre 16 e 19 de Dezembro, já de volta a Madrid para a derradeira disputa do ano, o Master Final reúne os 16 melhores jogadores masculinos e femininos. Actualmente, o espanhol Alejandro Galán Romo ocupa o primeiro lugar do ranking, com 5835 pontos. Sofia Araújo ocupa o 23.º lugar, com 785 pontos, e Ana Catarina Nogueira o 35.º, com 680 pontos.

