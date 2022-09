World Press Photo. Oeiras volta a receber a maior exposição de fotojornalismo do mundo

A exposição do World Press Photo estará patente no Parque dos Poetas, em Oeiras, de 15 de Setembro a 16 de Outubro.

World Press Photo of the Year: Kamloops Residential School by Amber Bracken, Canada, for The New York Times

O World Press Photo, o mais importante concurso de fotojornalismo do mundo, premeia fotografias que dão a conhecer ao público o que de mais relevante aconteceu em cada ano desde 1955 – e depois junta-as numa só exposição, que passa por mais de 100 cidades em mais de 45 países. A edição deste ano chega a Portugal a 15 de Setembro e fica patente até 16 de Outubro, no Parque dos Poetas, em Oeiras. A entrada é livre.

Este ano, o concurso atraiu 4066 fotógrafos de 130 países, com 64823 imagens inscritas. A selecção, liderada por Rena Effendi, envolveu primeiro júris regionais, que fizeram uma pré-escolha de inscrições por categoria nas suas regiões, e depois um júri global, que decidiu os vendedores regionais e, posteriormente, os vencedores globais. Ao todo, reconheceram-se 24 fotógrafos de 23 países. Portugal não se encontra na lista.

A “Fotografia do Ano” foi atribuída à fotografia submetida pela canadiana Amber Bracken, que comemora as crianças que morreram na Kamloops Indian Residential School, uma instituição criada para assimilar crianças indígenas, após a detecção de até 215 sepulturas anónimas em Kamloops, na Colúmbia Britânica. É a primeira vez na história do World Press Photo que a fotografia vencedora desta categoria não inclui pessoas.

Além da exposição, estão programados rallies fotográficos aos sábados, entre as 15.30 e as 17.30, com fotógrafos e fotojornalistas de renome, como Mário Cruz, premiado anteriormente no World Press Photo, e Patrícia de Melo Moreira, a primeira mulher a ganhar o Festival Estação Imagem, com fotografias dos incêndios mais fatais da história do país.

Parque dos Poetas (Oeiras). 15-30 Set. Seg-Dom 09.00-23.00; 1-16 Out. Seg-Dom 10.00-20.00. Grátis

