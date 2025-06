Xavier Salomon sucede a António Filipe Pimentel na direcção do Museu Gulbenkian

É o actual director-adjunto e curador-chefe da The Frick Collection, em Nova Iorque. Vai suceder a António Filipe Pimentel, que se reforma no início de 2026.

O anúncio foi feito esta terça-feira. Após um processo de recrutamento internacional, o Conselho de Administração da Fundação Gulbenkian escolheu um novo director para o museu. Chama-se Xavier F. Salomon, tem nacionalidade italiana e ocupa, actualmente, os cargos de director-adjunto e curador-chefe da The Frick Collection, Nova Iorque. Vai suceder a António Filipe Pimentel, que se reforma no início de 2026.

Salomon nasceu em Roma, em 1979, mas cresceu entre Itália e o Reino Unido, onde estudou História de Arte, no Courtauld Institute of Art, em Londres. Ao longo do percurso profissional, passou pelo British Museum e pela National Gallery, duas das mais importantes instituições culturais e artísticas britânicas. Em 2006, foi nomeado curador principal na Dulwich Picture Gallery, também em Londres.

Cinco anos depois, atravessou o Atlântico para integrar o Departamento de Pintura Europeia do Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque. No papel de Curador do Barroco do Sul, tornou-se responsável pelas pinturas italianas dos séculos XVII e XVIII, pelas pinturas francesas do século XVII e pelas pinturas espanholas.

Em 2014, foi nomeado director-adjunto e curador-chefe da The Frick Collection, cargos que ocupa até hoje e nos quais organizou exposições dedicadas a artistas como Guido Cagnacci, Paolo Veronese, Antonio Canova, Giambattista Tiepolo, Luigi Valadier, Bartolomé Esteban Murillo, Bertoldo di Giovanni, Giovanni Bellini e Giorgione.

"Nos anos mais recentes, dirigiu a renovação das galerias da Frick, que implicou a mudança provisória em 2021 da colecção para a Frick Madison e o seu retorno ao edifício histórico do museu, que reabriu em Abril deste ano", refere ainda o comunicado divulgado esta terça-feira. De recordar que o Museu Gulbenkian se encontra, actualmente, fechado para obras, tendo estas conclusão prevista para Julho de 2026.

Quanto a Salomon, tem como principais áreas de especialização a arte e o mecenato em Roma e Veneza dos séculos XVII e XVIII, e os pintores Paolo Veronese e Rosalba Carriera. Em 2018, Salomon foi nomeado Cavaliere della Stella d'Italia pelo Presidente da República Italiana.

