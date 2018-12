Xmas Time: um mercado de Natal nacional no Time Out Market

Se está a ver os dias passar e ainda não conseguiu tratar das prendas de Natal, não desespere. Entre os dias 21 e 23 de Dezembro será a vez do Estúdio Time Out Market acolher um mercado natalício composto pelas melhores marcas nacionais.

Entre design, joalharia, moda, decoração, cerâmica, livros ou brinquedos, serão mais de 50 os expositores com artigos de autor e peças de design. A Archivo, a Só Sabão, a Malva ou a Feliz é quem diz serão apenas algumas das marcas com selo nacional que vai poder encontrar a preços convidativos nesta mostra.

A melhor parte é que pode fazer deste um programa familiar, pois para além de conseguir ultimar as compras de Natal, que acabaram por ficar para a última da hora, o espírito natalício desta mostra vai estender-se pelos 24 restaurantes, 8 bares e mais de dez espaços comerciais que fazem parte do Time Out Market.

No recinto vai poder aprender a preparar os seus próprios presentes nas oficinas livres a cargo de Sofia Cotrim, autora do programa da SIC Mulher “O Mundo de Sofia”

O bilhete para entrar no XmasTime terá o valor de 1€, dedutível em qualquer compra de valor igual ou superior a 10€.

