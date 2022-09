Xutos & Pontapés comemoram em palco os 35 anos de ‘Circo de Feras’

Os Xutos & Pontapés já tinham um par de álbuns editados, incluindo o hoje venerado Cerco, quando lançaram Circo de Feras pela multinacional Polydor, em 1987. Produzido por Carlos Maria Trindade, o disco foi um ponto de viragem na carreira do grupo, que se tornou um fenómeno de popularidade a nível nacional. E entre 2 e 5 de Novembro, os seus 35 anos vão ser celebrados no Teatro Tivoli BBVA.

Com uma cenografia desenhada de propósito para estes cinco concertos, Tim, Kalú, João Cabeleira e Gui vão voltar a tocar, do princípio ao fim, as canções entretanto elevadas a hinos que há 35 anos gravaram com o saudoso Zé Pedro. E, para compensar (mas nunca preencher) a lacuna deixada pelo guitarrista nestas canções, a banda vai ter um convidado muito especial: Tó Trips, outro monstro do rock português, com carreira iniciada ainda na década de 80.

Os bilhetes já se encontram à venda online e nos locais habituais. Os preços começam nos 25€ e vão até aos 40€. A primeira data demorou apenas umas horas a esgotar, mas ainda há ingressos para os outros três dias – e para as duas sessões de 5 de Novembro. Resta saber por quanto tempo.

Teatro Tivoli BBVA. 2-5 Nov. 21.30. 5 Nov. 17.30. 25€-40€

+ Xutos & Pontapés: “Nunca pensámos em acabar”

+ Xutos & Pontapés: “Não há nada como a malta de Almada”